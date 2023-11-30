Kars 36 Spor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Kars 36 Spor yeni teknik direktörü belli oldu. Yeşil beyazlı ekip Mikail Üzüncü ile anlaşma yaptı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi 10'uncu grupta yer alan Kars 36 Spor Orhan Tetik'in yerine Mikail Üzümcü'yü getirdi.

Konuyla ilgili olarak Kars 36 Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük için Mikail Üzümcü ile anlaşmaya varmıştır. Takımımızın başına geçen

hocamıza hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" denildi.

Kars 36 Spor'da Mikail Üzümcü dönemi başladı. Üzümcü, yeşil beyazlı ekipte başarılı olması bekleniyor. - KARS