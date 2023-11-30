Üye Girişi
Haberler

Kars 36 Spor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Son Güncelleme:
Abone Ol

Kars 36 Spor, Mikail Üzümcü ile anlaşma yaparak teknik direktörlük görevine getirdi. Yeşil beyazlı ekip, Üzümcü'nün başarılı olmasını bekliyor.

Kars 36 Spor yeni teknik direktörü belli oldu. Yeşil beyazlı ekip Mikail Üzüncü ile anlaşma yaptı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi 10'uncu grupta yer alan Kars 36 Spor Orhan Tetik'in yerine Mikail Üzümcü'yü getirdi.

Konuyla ilgili olarak Kars 36 Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük için Mikail Üzümcü ile anlaşmaya varmıştır. Takımımızın başına geçen

hocamıza hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" denildi.

Kars 36 Spor'da Mikail Üzümcü dönemi başladı. Üzümcü, yeşil beyazlı ekipte başarılı olması bekleniyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Mikail Üzümcü Spor Kars Teknik Direktör Futbol Spor Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title