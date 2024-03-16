Kars 36 Spor'un Smart Holding A.Ş. karşılaşmasının hakemleri belli oldu
Kars 36 Spor'un deplasmanda oynayacağı Smart Holding A.Ş. karşılaşmasının hakemleri belli oldu. Karşılaşmayı Trabzon bölgesi hakemlerinden Göktan Demeli yönetecek.
Kars 36 Spor'un deplasmanda oynayacağı Smart Holding A.Ş. karşılaşmasının hakemleri belli oldu. Karşılaşmayı Trabzon bölgesi hakemlerinden Göktan Demeli yönetecek.
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 10'uncu grupta 20'inci hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli olurken, Kars 36 Spor Smart Holding A.Ş. Kars 36 Spor karşılaşmasına Trabzon Bölgesi hakemleri verildi.
Çayeli İlçe Stadı'nda 17 Mart 2024 Pazar günü oynanacak karşılaşmayı Göktan Demeli, Erdoğan Çak ve Onur Han yönetecek. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise Bayram Ustabaş, Smart Holding A.Ş. Kars 36 Spor karşılaşması saat 13.00'de başlayacak.
Öte yandan hafta içi yaptığı hazırlıklarla Çayeli Spor karşılaşması hazırlıklarını tamamlayan yeşil beyazlı ekip Rize'ye hareket etti. - KARS