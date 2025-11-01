Kars 36 Spor'un Doğubayazıt Spor Maçının Hakemleri Belli Oldu
Kars 36 Spor, Doğubayazıt Spor ile oynayacağı mücadelede hakemleri öğrenerek hazırlıklarına başladı. Maç, 14.00'de başlayacak ve Van Bölgesi hakemleri tarafından yönetilecek.
Doğubayazıt Spor, Kars 36 Spor karşılaşmasının hakemleri belli oldu.
Hafta sonu deplasmanda grubun güçlü takımlarından Doğubayazıt Spor ile karşılaşacak olan Kars 36 Spor, Doğubayazıt'a hareket etti. Zorlu karşılaşmayı Van Bölgesi hakemlerinden Devran Deniz Özcan, Rümeysa Gök ve Murat Kum yönetecek. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi Muhammed Enes Yaşin.
Doğubeyazıt Dr.Yaşar Eryılmaz Sahası'nda oynanacak karşılaşma saat 14.00'de başlayacak Yeşil beyazlı ekibin Ağrı deplasmanından puanla dönmesi bekleniyor. - KARS
