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Kars 36 Spor Trabzon Kireçhane Spor Karşılaşmasının Hakemleri Belli Oldu

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Kars 36 Spor, Kireçhane Spor karşılaşmasını Hakkari Bölgesi hakemlerinden Bülent Berkay yönetecek. Karşılaşma saat 14.00'de başlayacak.

Kars 36 Spor Trabzon Kireçhane Spor karşılaşmasını yönetecek hakemler belli oldu. Kendi sahasında son karşılaşmasına çıkacak olan yeşil beyazlı ekip, Kireçhane Spor karşılaşmasından galip ayrılarak haftayı 3 puanla kapatmanın hesaplarını yapıyor.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi 10'uncu grupta mücadele eden Kars 36 Spor, Kireçhane Spor karşılaşmasını Hakkari Bölgesi hakemlerinden Bülent Berkay yönetecek. Berkay'ın yardımcılıklarını Hamdiye Çelik ve Fatma Soysal yapacak.

Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumunda bugün oynanacak olan Kars 36 Spor Trabzon Kireçhane Spor karşılaşması saat 14.00'de başlayacak.

Kars 36 Spor Kulüp Başkanı Ali Uçum, tüm Karslıları karşılaşmaya davet etti. Kars 36 Spor için elini değil, gövdesini taşı altına koyan Başkan Uçum, yeşil beyazlı ekibin kendi saha ve seyircisi önünde oynayacağı karşılaşma öncesinde birlik beraberlik mesajları verdi.

Başkan Ali Uçum, "Bölgesel Amatör Ligi 10'uncu grupda mücadele eden Kars36 Spor bugün kendi evinde Trabzon ekibi Kireçhanespor ile oynayacak. Karşılaşma saat 14.00 de Abamüslüm Güven Stadın da başlayacak. Her iki takım da ligde kalmayı garantilemiş olmanın rahatlığı ile maça çıkacak" dedi.

Kireçhane Spor karşılaşmasının sezonun en önemli ve kendi sahalarında oynayacakları son maç olacağına dikkat çeken Uçum, "Dostluk havasında bir maç olmasını diliyorum. Rakip takımı dostça ağırlayıp dostça uğurlayacağız. Bu sezon için en önemli ve son maçımız. PlayAut maçı olacak. Kazasız belasız sezonu bitirmek istiyoruz" diye konuştu.

Başkan Uçum, Kars 36 Spor Kireçhane Spo karşılaşması tüm Karslıları davet etti. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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