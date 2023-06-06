Kars 36 Spor, Teknik Direktör Mikail Üzümcü ile Anlaştı

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Kars 36 Spor, Rize Özel İdare Spor'un teknik direktörü Mikail Üzümcü ile bir sezonluk anlaşma sağladı. Kulüp Başkanı Ali Uçum, hedeflerinin iddialı bir takım yapmak olduğunu belirtti.

Kars 36 Spor, teknik direktör Mikail Üzümcü ile bir sezonluğuna anlaştı.

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinde Kars 36 Spor Kulüp Başkanı Ali Uçum, gazetecilere, yeni sezona iddialı hazırlandıklarını belirtti.

Ligin başarılı ekiplerinden Rize Özel İdare Spor'un teknik direktörü Mikail Üzümcü ile anlaştıklarını ifade eden Uçum, "Hedefe oynayan bir takım yapma yolunda ilk hamlemizi yapmış olduk. Tesisleşme ve hedefe oynayan takım vizyonuyla uzun bir maratona çıkarken, bütün hemşerilerimizi ve taraftarlarımızı bu yolda bizlerle kader birliği yapmalarını bekliyor ve arzu ediyoruz." dedi.

Konuşmanın ardından teknik direktör Üzümcü, yeşil-beyazlı ekibe bir sezonluğuna imza attı.