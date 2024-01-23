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Kars 36 Spor Tehlikede

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Kars 36 Spor'da kulüp başkanının istifasıyla birlikte takımın geleceği belirsizliğe sürüklendi. Takımın ligden çekilme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

Kars 36 Spor'da tehlike çanları çalıyor. Kulüp Başkanı Ali Uçum'um görevi bırakmasıyla birlikte sahipsiz kalan yeşil beyazlı ekip, ligden çelebilir.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi 10'uncu grupta mücadele eden Kars 36 Spor'da geçtiğimiz günlerde Kulüp Başkanı Ali Uçum, kendi sosyal medya hesabından paylaştığı video ile kulüp başkanlığını bıraktığını belirtmişti.

Ali Uçum'un başkanlığı bırakmasının ardından birçok futbolcu kentten ayrılırken, geçen süre içersinde kulüp başkanlığına talip olmazken, yeşil beyazlı ekipte, belirsizlik ise sürüyor.

İlk yarı karşılaşmalarının ardından yaşanan gelişmeler, takımı olumsuz etkilerken, Kars 36 Spor sahip çıkan olmadığı takdirde takımın 2'inci devre karşılaşmalarına çıkması da tehlikeye girdi.

Uzun yıllardan beri 3'üncü lige çıkma mücadelesi veren Kars 36 Spor'da yaşanan gelişmeler Karslıları da üzüntüye boğdu. Bin bir emekle kurulan yeşil beyazlı kulübe yetkililerin el atmasını isteyen vatandaşlar, Kars 36 Spor'un kapısına kilit vurulmasının önüne geçilmesini bekliyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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