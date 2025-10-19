Haberler

Kars 36 Spor Taraftarları Kritik Deplasmanda Takımlarını Yalnız Bırakmıyor

Kars 36 Spor Taraftarları Kritik Deplasmanda Takımlarını Yalnız Bırakmıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars 36 Spor, deplasmanda yalnız kalmıyor. Kulüp ve şehir yönetiminin desteğiyle, taraftarlar Batman'daki kritik maça ücretsiz otobüslerle gidiyor. 'Harbiler 36' taraftar grubu gece yarısı otobüsle yola çıkarak takımlarını desteklemek için sahada yerini alacak.

Kars 36 Spor, deplasmanlarda da yalnız kalmıyor. Kulüp ve şehir yönetiminden gelen desteklerle birlikte, yeşil beyazlı renklere gönül vermiş coşkulu taraftarlar, kritik deplasman maçlarında takımlarının yanında oluyor.

Özellikle 3. Lig hedefine kilitlenilen Kars 36 Spor Asbaşkanı Tolgahan Reis'in Batman deplasmanı gibi kritik karşılaşmalara gidecek taraftarlar için ücretsiz otobüs tahsis etmesi, taraftarın deplasman coşkusunu zirveye taşıdı.

"Harbiler 36" başta olmak üzere Karsspor taraftar grupları, yeşil beyazlı ekibi desteklemek için gece yarısı kendileri için hazırlanan otobüs ile Batman'a gitti. Yeşil beyazlı taraftarlar bugün

Batman 19 Mayıs 2 Nolu Sentetik Sahası'nda yerini alarak Kars 36 Spor'a destek verecek. Öte yandan Batman Sason Spor Kars 36 Spor karşılaşmasını Kahramanmaraş Bölgesi hakemlerinden Yahya Yenen yönetecek, Yönen'in yardımcılıklarını Furkan Yüksel ve Berat Kara yapacak. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise Furkan Onur Sarıoğlan. Karşılaşma Saat 14.00'de başlayacak. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Rus basınından olay iddia! Putin Aliyev'i aradı, darbe girişimi son anda engellendi

Telefon beklemediği yerden geldi, darbe girişimi son anda engellendi
Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker zirveyi Hamdi Ulukaya'ya kaptırdı

Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker birinciliği o isme kaptırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır'da 'Öcalan'a özgürlük' yürüyüşüne biber gazlı müdahale

Diyarbakır'da "Öcalan'a özgürlük" yürüyüşüne biber gazlı müdahale
Pazardan mezara: 3 kardeş ve enişteleri yan yana defnedildi

Pazardan mezara! Tabutları yan yana dizdiler: 3'ü kardeş 1'i enişte
Balık tutarken dehşeti yaşadı: Oltaya insan kafatası takıldı

Sadece balık tutmak istemişti... Hayatının şokunu yaşadı
İki kızının testi pozitif çıkan Defne Samyeli'den çok sert sözler

İki kızının testi pozitif çıkan Defne Samyeli'den çok sert sözler
Diyarbakır'da 'Öcalan'a özgürlük' yürüyüşüne biber gazlı müdahale

Diyarbakır'da "Öcalan'a özgürlük" yürüyüşüne biber gazlı müdahale
5 maçta sıfır çekince istifası istenen Hüseyin Eroğlu'nun son 4 maçta yaptıkları inanılmaz

5 maç sıfır çekince istifası istenmişti! Son 4 maçta yaptığı inanılmaz
Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi

Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi
RAMS Başakşehir'in golü VAR'a takıldı

Ülkenin konuştuğu pozisyon
Ünlü teknik adama şok! Maçı kaybetti, 19 dakika sonra gönderildi

Ünlü teknik adama şok! Maçı kaybetti, 19 dakika sonra gönderildi
Seyir halindeki otomobil E-5'te alev topuna döndü

Otomobil E-5'te alev topuna döndü
Ronaldo yine attı, Al Nassr rakibini beşledi

Ne yaparlarsa yapsınlar durmuyor! Bu adam 40 yaşında
Araç satışlarına yeni harç geliyor

Araç alıp satacaklara kötü haber! Kasım ayında yürürlüğe giriyor
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.