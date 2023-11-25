Kars 36 Spor, Smart Holding A.Ş.Çayeli Spor maçının hakemleri belli oldu

Kars 36 Spor Smart Holding A.Ş.Çayeli Spor karşılaşmasının hakemleri belli oldu.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi 10'uncu grup takımlarından Kars 36 Spor'un hafta sonu kendi saha ve seyircisi önünde konuk edeceği Smart Holding A.Ş.Çayeli Spor karşılaşmasını Trabzon Bölgesi hakemlerinden Miraç Yıldırım yönetecek. Yıldırım'ın yardımcılıklarını Ardahan Bölgesi'nden Melek Yıldırım ve Erzurum Bölgesi'nden Nurullah Bayram yapacak.

26 Kasım 2023 Pazar Günü Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumunda oynanacak olan Kars 36 Spor, Smart Holding A.Ş.Çayeli Spor karşılaşması saat 13.00'de başlayacak. Karşılaşmaya tüm Karslılar davet edildi. - KARS