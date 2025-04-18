Kars 36 Spor, Serhat Ardahan Spor Derbisi İçin Hazır

Kars 36 Spor, Serhat Ardahan Spor karşılaşmasına nefesleri kesecek. Doğu derbisi olarak bilinen zorlu karşılaşmaya tüm Karslılar davet edildi.,

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi 2'inci grupta 28'inci haftada Kars 36 Spor, Serhat Ardahan Spor karşılaşacak. Karşılaşma öncesinde hazırlıklarını tamamlayan yeşil beyazlı ekip maç gününü bekliyor. Taraftarları karşısına mutlak galibiyet için çıkacak olan Kars 36 Spor'da hedef kalan karşılaşmaları yenilgisiz kapatmak.

Bir maç eksiğiyle grupta 47 puanla ile 5'inci sırada bulunan Serhat Ardahan Spor ise Kars 36 Spor karşılaşmasından 3 puan alarak play-of maçlarına kalmanın hesaplarını yapıyor.

Öte yandan Kars 36 Spor Serhat Ardahan Spor karşılaşmasını yönetecek hakemlerde belli oldu.

Karşılaşmayı Van Bölgesi hakemlerinden Furkan Hakkı Kütükoğlu yönetecek. Kütükoğlu'nun yardımcılıklarını Mazlum Bilici, Murat Kum yapacak. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi Melih Seven, Kars Müstakil Atletizm Pisti Sahası'nda 20 Nisan 2025 Pazar günü oynanacak olan karşılaşma saat 14.00'te başlayacak.

Kars 36 Spor Serhat Ardahan Spor arasında oynanacak olan karşılaşmaya tüm Karslılar davet edildi. - KARS