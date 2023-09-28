Kars 36 Spor Şampiyonluk İçin Hazırlanıyor

Kars 36 Spor 2023-2024 sezonu hazırlıklarını sürdürüyor. Yeşil beyazlı ekip yeni sezonda, 'şampiyon' olmanın hesaplarını yapıyor.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi 10'uncu grupta Kars'ı temsil edecek olan Kars 36 Spor hazırlıklarını aralıksız yapıyor. Yaptığı transferler dikkatleri üzerine çeken yeşil beyazlı ekipte futbolcuların istekli ve hırslı olmaları teknik heyeti sevindiriyor.

Hazırlıklarını Halitpaşa Semt Sahası'nda Teknik Direktör Orhan Tetik nezaretinde sürdüren Kars 36 Spor'da adeta futbolcuların pestili çıkıyor. Antrenmanı sık sık keserek istediklerini tam anlamıyla yapamayan futbolcuları uyaran Tetik, Kars 36 Spor yeni sezonda her şeye rağmen hedefine ulaşacağını söyledi.

Teknik Direktör Orhan Tetik, "Hazırlıklarımız sürüyor. Çok iyi bir kadromuz var. Lige iyi başlamak istiyoruz. Bunun için çalışmalarımız devam ediyor. futbolcularımın genel durumu iyi, daha da iyi seviyeye gelecekler. Bizler birbirimize kenetlendik. Tek hedefimiz var. O hedefe ulaşmak için canla başla mücadele edeceğiz" dedi.

Kars 36 Spor'un başarılı olmasını için elini değil, gövdesini taşın altına koyduğunu belirten Kulüp Başkanı Ali Uçum, "Bizler yönetim olarak elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Tabi bu bir benimle olmaz. Burada herkese görev düşüyor. İnşallah hep birlikte el ele vererek şehrin takımını profesyonel lige taşıyacağız. Ben şampiyon olacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Halitpaşa Semt Sahası'nda yapılan ve yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda Teknik Direktör Tetik, rüzgarı esti. Çalışmayı sık sık kesen Tetik, futbolculardan istediklerini tam anlamıyla yapmalarını istedi. Antrenman çift kale maçın ardından sona erdi. - KARS