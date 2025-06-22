Kars 36 Spor Kulübü Altyapı Seçmeleri Tamamlandı

Kars 36 Spor Kulübü'nün altyapı futbolcu seçmelerinde ilk etap tamamlandı. 2007-2010 doğumlu genç futbolcu adaylarının katılımıyla gerçekleştirilen seçmelerde, geleceğin yıldızları yeteneklerini sergileme fırsatı buldu.

Kulübün Altyapı Koordinatörleri Osman Beysümengü ve Yusuf Saçit Çelik yönetiminde yapılan seçmelerin ardından, belirlenen adaylar ikinci etapta yapılacak antrenmanlara davet edilecek. Bu süreçte yapılacak değerlendirmeler sonucunda başarılı olan sporcular, Kars 36 Spor altyapısında yer alma hakkı kazanacak.

Seçmelere ilişkin açıklamalarda bulunan Kars 36 Spor Kulübü Başkanı Turgay Kızılören, seçmelere gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını belirtti.

Kızılörenli, "Birçok genç kardeşimiz seçmelere katılarak bizleri mutlu etti. Şehrimizdeki ve çevre illerdeki yetenekli gençleri görme imkanı bulduk. Seçilen sporcuları kendi yaş kategorilerine göre kulübümüz bünyesindeki antrenmanlara dahil edeceğiz. Amacımız, sporun birleştirici gücünü kullanarak gençlerimizi sporla iç içe yetiştirmek ve kulübümüzün geleceğine katkı sağlamaktır. Katılım gösteren tüm futbolcu adaylarımıza ve değerli velilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Öte yandan Kars 36 Spor, altyapıya verdiği önemle Türk futboluna yeni yetenekler kazandırmayı hedefliyor. - KARS