Kars 36 Spor İlk Devreyi Beraberlikle Tamamladı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi 10'uncu grupta mücadele eden Kars 36 Spor ilk devrenin son karşılaşmasında kendi saha ve seyirci önünde 1926 Bulancak Spor ile 0-0 berabere kalarak sezonun ilk devresini 8'inci sırada tamamladı.

Oynadığı 12 karşılaşmalardan 5'ini kazanan, 6 karşılaşmayı kaybeden ve 1 karşılamadan beraberlikle ayrılan Kars 36 Spor ilk devre karşılaşmalarından bekleneni veremezken, taraftarları arasında da hayal kırıklığıyla karşılandı. Yeşil beyazlı ekip, oynadığı 12 maçta 18 gol atarken, kendi kalesinde 10 gol gördü. Kars 36 Spor 16 puanla sezonun ilk devresini kapattı.

Teknik Direktör Orhan Tetik ile sezona başlayan ve aldığı kötü sonuçlarla Tetik ile yollarını ayıran yeşil beyazlı ekipte Teknik direktör olarak Mikail Üzümcü göreve getirilmişti.

Sezona şampiyonluk parolasıyla çıkan ve aldığı kötü sonuçlarla şampiyonluk yarışından kopan yeşil beyazlı ekipte, Kulüp Başkanı Ali Uçum'un 2'inci devre de nasıl bir yol izleyeceği ise merak ediliyor. - KARS