Kars 36 Spor, Hakkari Zap Spor ile Beraberliği Değerlendiremedi

Güncelleme:
Kars 36 Spor, Hakkari Zap Spor ile kendi sahasında 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışından uzaklaştı. Maçta kırmızı kart yine sonuç üzerinde etkili oldu.

Kars 36 Spor, kan kaybetmeye devam ediyor. Yeşil beyazlı ekip, kendi saha ve seyircisi önünde ağırladığı Hakkari Zap Spor ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışından uzaklaştı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi 1'inci grup, 7'inci hafta da Kars 36 Spor kendi saha ve seyircisi önünde Hakkari Zap Spor ile karşılaştı. Karşılaşmaya konuk ekip başladı. İlk dakikalardan itiberen rakibine üstünlük kurmaya çalışan Kars 36 Spor, aradığı golü 22. dakikada buldu. Yeşil beyazlı ekipte 1 oyuncu kırmızı kart ile oyundan atılırken, karşılaşmanın ilk devresi de 1-0 Kars 36 Spor'un üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmanın 2'inci devresinde oyuna ağırlığını koyan taraf konuk ekip Hakkari Zap Spor oldu. Karşılaşmanın 88. Dakikasında konuk ekip penaltı kazandı. Penaltı vuruşunu gole çeviren konuk takım 1-1 eşitliği sağladı. Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında başka gol olmayınca karşılaşmada d 1-1 berabere sona erdi. Şampiyonluk parolasıyla lige başlayan yeşil beyazlı ekip bu sonuçla şampiyonluk yarışından uzaklaştı. 4 haftada 10 puan kaybeden Kars 36 Spor taraftarlarını da üzdü.

Öte yandan karşılaşma öncesinde her iki takım futbolcuları İl Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele Biriminin hazırladığı "Kadına el Kalkmaz" pankartıyla sahaya çıkarak kadına yönelik şiddete dikkat çekti. - KARS


