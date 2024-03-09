Kars 36 Spor Görele Spor karşılaşmasının hakemleri belli oldu.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi 10'uncu grup takımlarından Kars 36 Spor'un kendi saha ve seyircisi önünde konuk edeceği Görele Spor karşılaşmasını Erzurum Bölgesi hakemlerin Emrah Ergün yönetecek. Ergün'ün yardımcılıklarını ise Ensar Bostancı ve Elanur Kotan yapacak.

Kars Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumunda 10 Mart 2024 tarihinde oynanacak olan karşılaşma saat: 13.00'de başlayacak.

Kars 36 Spor Kulübü yarın oynanacak olan karşılaşmaya tüm Karslılar davet etti. - KARS