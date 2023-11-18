Kars 36 Spor Giresun'a hareket etti

Kars 36 Spor deplasmanda oynayacağı Görele Spor karşılaşması için sabah erken saatlerde Giresun'a hareket etti.

Kars 36 Spor deplasmanda oynayacağı Görele Spor karşılaşması için sabah erken saatlerde Giresun'a hareket etti.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi 10'uncu grupta Kars'ı temsil eden ve şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Kars 36 Spor deplasmanda oynayacağı Görele Spor karşılaşması hazırlıklarını hafta içi yaptığı antrenmanlarla tamamlandı.

Yeşil beyazlı ekip sabah erken saatlerde Kars 36 Spor Şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan Tesisleri'nden tahsis edilen yolcu otobüsüne binerek yola çıktı. Kars 36 Spor, Görele 13 Şubat Stadı'nda 19 Kasım 2023 Pazar günü saat 13.00'te Görele Spor ile karşılaşacak. Yeşil beyazlı ekip bu karşılaşmadan puanla dönmenin hesaplarını yapıyor.

Öte yandan Kars 36 Spor, Görele Spor karşılaşmasını yönetecek hakemlerde belli oldu. Karşılaşmayı Rize Bölgesi hakemlerinden Yasin Kalcıoğlu yönetecek. Kalcıoğlu'nun yardımcılıklarını ise Emrah Türkyılmaz ve Furkan Şekerci yapacak. - KARS