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Kars 36 Spor'da hedef 3 puan!

Kars 36 Spor'da hedef 3 puan!
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Kars 36 Spor 1926 Bulancak Spor karşılaşması hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Kars 36 Spor 1926 Bulancak Spor karşılaşması hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Yeşil beyazlı ekip, ligin ilk karşılaşmasından 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi'nde Kars'ı temsil eden Kars 36 Spor 14 yıl aranın ardından Şehir Stadyumunda Giresun temsilcisi 1926 Bulancak Spor'u ağırlayacak. 1926 Bulancak Spor karşılaşmasını hazırlıklarını Kars Atletizm Çim Sahası'nda Teknik Direktör İskender Eroğlu, nezaretinde yapan yeşil beyazlı ekipte, yeni transferlerin performansı teknik heyeti sevindirdi. Yapılan çift kale maçta hata yapan oyuncuları sık sık uyaran Eroğlu, 1926 Bulancak Spor'un gücünü bildiklerini belirtti.

Teknik Direktör İskender Eroğlu, "Rakiple alakalı şunu söyleyebilirim. Ciddi bir takım, iyi kurulmuş, iyi ücretlerle kurulmuş bir takım, oturmuş bir takım, geçen seneden 7-8 bırakmamış. Yeni transferleri de etkili, yani ciddi bir rakiple oynayacağız. Biz de Kars 36 Spor'uz. Önlemlerimizi ona göre alacağız. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Kaliteli bir maç olacağını düşünüyorum. Biz de yeni kurulmuş bir ekibiz. Hemen hemen tüm takım yepyeni, mücadelemizi sürdüreceğiz. Yeni bir takımız, oyun taktiğimizi arkadaşlarımıza empoze etmeye çalışıyoruz. Genç bir takımız, en önemlisi o çok genç bir takımız, Kars'a bu sene hedefi olan bir takım göstermek istiyoruz" dedi.

Yeşil beyazlı futbolcuları antrenmanda yalnız bırakmayan Kars 36 Spor Kulüp Başkanı Ali Uluç, sezonun ilk karşılaşmasını Şehir Stadyumunda oynayacak olmalarının heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Başkan Ali Uçum, "14 yıl aradan sonra Şehir Stadyumunda oynamanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Yeni takım oluşturduk. Kariyerli hocalar getirdik. 3'üncü yılımızda tecrübelerimizle birlikte, geçmişten dersler çıkararak, çok iyi bir takım kurduk. Şehir Stadında tribünlerin tamamının tamamen dolacağına inanıyorum. Taraftarları yanımızda görmek istiyoruz. 6 Ekim Atatürk'ün Kars'a geliş tarihi, önemli bir gün inşallah şehrimizin önde gelenleriyle beraber güzel bir maç yaşayacağız. Ligin ilk maçı olması dolayısıyla da inşallah galip gelmek istiyoruz. Lige iyi başlamalıyız. Sezonu şampiyonlukla bitirmek istiyoruz. Artık bu sene o sene olsun istiyoruz" diye konuştu.

Öte yandan yeşil beyazlı ekip, yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanın ardından 1926 Bulancak Spor karşılaşması hazırlıklarını tamamladı. Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okan Kars 36 Spor Tesislerinde maç saatini bekleyen Kars 36 Sporlu futbolcular, lige 3 puanla başlayacaklarına inanıyor.

Kars 36 Spor 1926 Bulancak Spor Karşılaşmasını yönetecek hakemlerde belli oldu. 6 Ekim 2024 Pazar günü Kars Atletizm Çim Sahası'nda oynanacak olan karşılaşmayı Trabzon Bölgesi hakemlerinden Miraç Yıldırım yönetecek. Yıldırım'ın yardımcılıklarını Kerimcan Akkol ve Selahattin Bilal Özkan yapacak. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi Hasan Baş, Kars 36 Spor Bulancak Spor karşılaşması saat 13.00'de başlayacak. Karşılaşmaya tüm taraftarlar davet edildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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