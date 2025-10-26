Kars 36 Spor, Bulanık Kop Spor'u 3-0 Mağlup Etti
Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi karşılaşmasında Kars 36 Spor, sahasında Bulanık Kop Spor'u 3-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. İlk yarıda Yusuf Işık ve Mikail Olgun'un golleriyle öne geçen Kars 36 Spor, ikinci yarıda Oluş Şensöz ile farkı artırdı.
Kars 36 Spor, sahasında konuk ettiği Bulanık Kop Spor'u 3-0 mağlup etti.
Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi karşılaşmasında Kars 36 Spor, Bulanık Kop Spor'u Kars Atletizm Pisti Sahası'nda ağırladı. Saat 14.00'te başlayan karşılaşmayı Erzurum Bölgesi hakemlerinden Emrah Ergün yönetti.
Karşılaşmanın ilk yarısında Kars 36 Spor, Yusuf Işık ve Mikail Olgun'un attığı gollerle öne geçti ve ilk yarı 2-0 yeşil beyazlı ekibin üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıya hızlı başlayan yeşil beyazlı ekip Oluş Şensöz'ün golüyle fark üçe çıkarttı Maçta başka gol olmayınca Kars 36 Spor, sahadan 3-0 galip ayrıldı. - KARS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor