Kars 36 Spor Başkanı Ali Uçum, 16 amatör lig takım yöneticilerine çağrıda bulundu

TACETTİN DURMUŞ

TFF BAL Ligi 3'üncü Grup'ta mücadele eden Kars 36 Spor'un Başkanı Ali Uçum, 15 ilde bulunan 16 amatör lig takım yöneticilerine dayanışma için çağrıda bulundu.

Başkan Uçum bugün yaptığı açıklamada, 15 ilde zor şartlarda hiçbir destek almadan mücadele eden Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarının yeni bir grup açılarak 3. Lig'e doğrudan çıkartılması gerektiğine dikkat çekti. Bu takımların 3. Lig'de mücadele etmeleri durumunda reklam, Spor Toto, Ziraat Kupası ve maç yayınları ile elde edecekleri gelirle bir nebze olsun kendilerini idame ettireceklerini söyleyen Uçum, Gençlik ve Bakanlığı ile Türkiye Futbol Federasyonuna çağrıda bulundu.

Futbolun birçok alanda gençleri bir araya getirdiğini, kötü alışkanlıklardan uzaklaştırdığını, şehirlere ve ilçelere canlılık getirdiğini de belirten Kars 36 Spor Başkanı Ali Uçum yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Malumunuz Türkiye genelinde 16 ilin profesyonel liglerde takımı bulunmuyor. Bunlardan bir tanesi de Serhat Şehrimiz Kars. BAL Ligi'nin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Biz Kars 36 Spor olarak Kağızman G.B ile oynatımız Play Off maçından sonra Lig'de kalmayı garantiledik. Fakat Kars Sporumuz bugün itibariyle baktığımızda şehir olarak ve takım olarak kenetlenmiş olarak profesyonel Lig'i hak eden bir konuma gelmiştir. Kars, Türkiye genelindeki profesyonel takımı bulunmayan 16 ilden biri olan Kars'ın öncülüğünde Gençlik ve Spor Bakanlığımıza ve Türkiye Futbol Federasyonumuza bir duyuru yapmak istiyoruz. Yapmak istediğimiz bu duyuru aslında geçmişte örneği olan bir durumdur. 16 takımın aynı anda bir yeni bir gurup açılarak 3. Lige taşınmasını talep ediyoruz. Bu ligde alacağımız desteklerle biraz daha rahatlamamızı ve takımımızı imar etmemizi sağlayacaktır. Yetkililerimize selamlarımızı ve saygılarımızı sunuyoruz."