Kars 36 Spor, Arsin İdmanyurdu'nu ağırlıyor

Kars 36 Spor, Arsin İdmanyurdu Spor karşılaşmasından 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Geçen hafta Erzurum deplasmanında puan kaybeden yeşil beyazlı ekip, Arsin İdmanyurdu'ndan 3 puan alarak yoluna devam etmek istiyor.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi 10'uncu grupta mücadele eden Kars 36 Spor hafta sonu kendi saha ve seyircisi önünde konuk edeceği Arsin İdmanyurdu Spor karşılaşması hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik Direktör Orhan Tetik nezaretinde hazırlıklarını sürdüren yeşil beyazlı ekipte, yeni transferlerinde Arsin İdmanyurdu karşılaşmasında forma giymesi bekleniyor.

Arsin karşılaşmasından galibiyetle ayrılacaklarını ifade eden Teknik Direktör Orhan Tetik, "Kendi sahamızda Arsin İdmanyurdu'nu ağırlayacağız. Bizim için çok önemli bir karşılaşma, bu karşılaşmadan mutlak suretle 3 puanı alan taraf olmalıyız. Çünkü önümüzde zor karşılaşmalar bizi bekliyor. Ben buradan bütün taraftarlarımızı karşılaşmaya davet ediyorum" dedi.

Kars 36 Spor yaptığı antrenmanla maç saatini beklemeye başladı.

Öte yandan Kars 36 Spor Arsin İdmanyurdu Spor karşılaşmasının hakemleri de belli oldu.

Prof. Dr. Abamüslüm Güven Syadyumu'nda 12 Kasım 2023 Pazar günü oynanacak karşılaşmayı Salih Çetin yönetecek. Çetin'in yardımcılıklarını Osman Nuri Güllüce Bayram Ustabaş yapacak. Karşılaşma saat 13.00'de başlayacak. - KARS