Kars 36 Spor Abdulkadir Yıldırım'ı transfer etti

Kars 36 Spor, başarılı kanat oyuncusu Abdulkadir Yıldırım'ı renklerine bağladı. Kulüp Başkanı Ali Uçum, anlaşmayı duyurdu ve Yıldırım'ın Teknik Direktör Orhan Tetik'in isteği üzerine transfer edildiğini belirtti. Kars 36 Spor, güçlü bir kadro ile sezona başlamak ve profesyonel ligde yer almak istiyor.

Kars 36 Spor başarılı kanat oyuncusu Abdulkadir Yıldırım'ı renklerine bağladı.

Kars 36 Spor Kulüp Başkanı Ali Uçum, daha önce Palandöken ve Derecik Spor'da forma giyen Abdulkadir Yıldırım ile 2023-2024 sezonu için anlaşma sağladıklarını duyurdu.

Teknik Direktör Orhan Tetik'in istediği oyunculardan birisi olan Yıldırım, bundan sonra yeşil beyazlı forma için ter dökecek.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi takımlarından Kars 36 Spor bir taraftan hazırlıklarını sürdürürken, diğer taraftan da transfer çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Sezona iyi bir kadroyla başlamak isteyen Başkan Ali Uçum, Kars 36 Spor'un hak ettiği yerde yerini alması için seferber olduğunu belirtti.

Bir birinde kaliteli sporcuları yeşil beyazlı renklere bağladıklarını ifade eden Uçum, "Transfer çalışmalarımız sürüyor. Amacımız güçlü bir kadro ile lige başlamak. Artık Kars 36 Spor'un profesyonel ligde yer alması gerekiyor" dedi. Herkesin elini taşın altına koymasını gerektiğine dikkat çeken Uçum, "Öncelikle maçlarımızı şehir stadyumunda oynamak istiyoruz. Bu konuda herkesten duyarlı olmasını bekliyoruz. Gerekli düzenlemelerin yapılarak şehir stadyumun Kars 36 Spor'a açılmasını bekliyoruz. İnşallah yetkililer bunu değerlendirir ve Karslıları Şehir Stadyumunda takımıyla buluşturur" diye konuştu. - KARS