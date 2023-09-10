Kars 36 Spor 3. Lige çıkmak için çalışmalarını sürdürüyor

BAL Ligi takımlarından Kars 36 Spor, yönetimi, teknik heyeti, sporcuları ve taraftarlarıyla birlikte 3. Lige çıkmak için çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Orhan Tetik, takımın 3. Ligde olması gerektiğini vurgulayarak, Karslılardan destek istedi.

BAL Ligi takımlarından Kars 36 Spor durmak bilmiyor. Yönetimiyle, teknik heyetiyle, sporcuları ve taraflarıyla kenetlenen yeşil beyazlı ekip 3. Lige çıkmanın hesaplarını yapıyor.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Liginde 2023-2024 sezonunda Kars'ı temsil edecek olan yeşil beyazlılar, bir taraftan transfer çalışmalarını yürütüyor, bir taraftan antrenmanlarını sürdürüyor, bir taraftan da hazırlık maçları yaparak eksiklerini görüyor.

Teknik Patron Orhan Tetik nezaretinde antrenmanlarını Sentetik Saha da sürdüren Kars 36 Spor'da futbolcuların antrenmanlardaki performansı teknik heyeti sevindiriyor.

Kars 36 Spor'un mutlak suretle 3. Lig de olması gerektiğini ifade eden Teknik Direktör Orhan Tetik, "Kars 36 Spor mutlak suretle 3. Ligde olmalı, bunun için çalışmalarımızı sürdürüyor. Camia olarak kenetlendik, hedefimiz belli, hedefimize ulaşmak için çok çalışmamız gerekiyor. Şuan için her şey yolunda, iyi bir kadro kurduk, grubumuz belli, takımları az çok tanıyoruz. Biz bu sezon profesyonel lige çıkacağımıza inanıyoruz" dedi.

Karslılara çağrıda bulunan Tetik, "Ben tüm Karslılara sesleniyorum, geçmişi bir tarafa bırakın, şehrin takımına destek olun, birlikten kuvvet doğar, gelin bu birlikteliği sağlayalım, şampiyonluğa giden yolda birlik olalım" diye konuştu.

Kars 36 Spor, hazırlıklarını çift antrenman olarak sürdürüyor. Yeşil beyazlı ekip, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakibini bekliyor. - KARS