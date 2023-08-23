Kars 36 Spor, 3. Lig hedefiyle sezon öncesi hazırlıklarını sürdürüyor

Kars 36 Spor, transferlerle güçlendirdiği takımıyla 3. Lig'e çıkma hedefiyle sezon öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Orhan Tetik nezaretinde yapılan antrenmanlarda sporcuların istekli ve hırslı olması yönetim ve teknik ekibi sevindiriyor.

Kars 36 Spor sezon öncesi hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. Yaptığı transferlerle dikkatleri üzerine çeken yeşil beyazlı ekip, 3. Lige çıkmanın hesaplarını yapıyor.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ligi takımlarında Kars 36 Spor hazırlıklarına Teknik Direktör Orhan Tetik nezaretinde Halitpaşa Sentetik Stadında devam ediyor.

Yaptığı bir birinden değerli transferlerle çok iyi bir takım kuran yeşil beyazlı ekipte sporcuların istekli ve hırslı olmaları yönetim ve teknik ekibi sevindiriyor.

Kars 36 Spor'un mutlak suretle 3. Ligde olması gerektiğini vurgulayan Başkan Ali Uçum, "Kars 36 Spor'un üst ligde olması gerekiyor. Çok yerinde transferler yaptık. Hedefimizi belli, hedefimize ulaşmak için elimizden gelen her şeyin en iyisini yapacağız" dedi.

Karslıyım diyen herkesin sorumluluk alması gerektiğinin altını çizen Başkan Uçum, "Bu takım şehre mal olmuş, herkesin elinden geleni yapması gerekiyor. Bizlere destek olunması gerekiyor. Çok uzun ve bir o kadar da zorlu bir yolculuk bizi bekliyor. Çok iyi bir takım kurduk. Eminim bu yıl şampiyonluğun en büyük adayı Kars 36 Spor olacak. Buna inancımız tam, yönetim, teknik heyet ve futbolcularımız buna inanıyor. Karslıyım diyen herkeste bize destek olmalı, her türlü desteği arkasına alan Kars 36 Spor şampiyon olacaktır" diye konuştu.

Öte yandan Halitpaşa Semt Sahasında yapılan antrenmanda Teknik Direktör Orhan Tetik, sık sık antrenmanı durdurarak istediğini tam anlamıyla yapmayan futbolcuları uyardı. Yeşil beyazlı ekibin antrenmanı 1,5 saat sürdü. - KARS