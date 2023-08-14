Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi takımlarından Kars 36 Spor, güç depolamak için bir spor salonunda çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil beyazlı ekip, transferlerle dikkat çekiyor ve şampiyonluk hedefliyor.

Kars 36 Spor, 2023-2024 futbol sezonu hazırlıklarını sürdürüyor. Yeşil beyazlı ekip, bir spor salonunda güç depoluyor.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi takımlarından Kars 36 Spor, yaptığı transferlerle dikkatleri üzerine çekmeyi başarırken, yeşil beyazlı ekip Teknik Direktör Orhan Tetik, nezaretinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kars 36 Spor'a bir destekte GreenLife Fitness Salonu işletmesinden geldi. İşletme yeşil beyazlı ekibe salonu açtı. Kars 36 Sporlu futbolcular sezon öncesi GreenLife Fitness Salonu'nda ağırlık çalışmalarını yapıyor.

Kars 36 Spor'un hedefinin belli olduğunu ifade eden Başkan Ali Uçum, 2023-2024 futbol sezonunda şampiyon olacaklarına inanıyor.

Başkan Uçum, "Biz bu sezon şampiyon olacağız. Bütün transferlerimizi bu doğrultuda yaptık. İyi bir kadromuz var. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizlere kapılarını açan GreenLife Fitness Salonu'nu sahibine teşekkür ediyoruz" dedi.

Öte yandan bir taraftan hazırlıklarını sürdüren yeşil beyazlı ekip, diğer taraftan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Kars 36 Spor yönetimi izlediği birkaç futbolcuyla önümüzdeki günlerde anlaşma sağlaması bekleniyor. - KARS