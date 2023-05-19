Karlıova'da Voleybol Turnuvası Yapıldı

Karlıova ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla voleybol turnuvası düzenlendi. 16 takımın katıldığı turnuvada, Kaymakamlık takımı birinci oldu ve ödülleri verildi.