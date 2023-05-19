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Karlıova'da Voleybol Turnuvası Yapıldı

Karlıova'da Voleybol Turnuvası Yapıldı

Spor Haberleri

Karlıova ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla voleybol turnuvası düzenlendi. 16 takımın katıldığı turnuvada, Kaymakamlık takımı birinci oldu ve ödülleri verildi.

Karlıova ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla voleybol turnuvası düzenlendi.

Karlıova ilçesinde Gençlik ve Spor Müdürlüğü spor salonunda düzenlenen turnuvaya, 16 takım katıldı.

Turnuvada, finalde Emniyet takımı yenen Kaymakamlık takımı birinci oldu.

Turnuvada dereceye giren takımlara Kaymakam Tufan Bağır Gilan, Belediye Başkanı Veysi Bingöl ve Cumhuriyet Savcısı Nurullah Gürbüz tarafından ödülleri verildi.

Kaynak: AA / Spor

voleybol Gençlik Spor Spor Haberler

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