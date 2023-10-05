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Karlıova'da Geleneksel At Yarışlarında Şeref Koşusu Düzenlenecek

Karlıova Kaymakamlığı tarafından düzenlenecek olan geleneksel at yarışlarında cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla şeref koşusu yapılacak. Yarışta birinciye Cumhuriyet, ikinciye yarım ve üçüncüye çeyrek altın verilecek. Program kapsamında dengbej dinletisi, Grup 5k konseri, zeybek gösterisi ve halk oyunları gösterisi yapılacak. Yarışlara başvurular Karlıova Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinde yapılacak.