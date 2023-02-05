Karlı arazide doğa yürüyüşü
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Eskişehirli doğa tutkunları, kar yağışına aldırış etmeden dondurucu soğuk altında 9 kilometrelik gece yürüyüşü yaptı.
Eskişehirli doğa tutkunları, kar yağışına aldırış etmeden dondurucu soğuk altında 9 kilometrelik gece yürüyüşü yaptı.
Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Doğa Aktiviteleri Grubu (ESDAG) Kent Ormanı'nda gece yürüyüşü yaptı. Sıfır derecenin altında seyreden hava sıcaklığında, karlı arazide 9 kilometre yürüyen ekip, şiddetli soğuğa karşı yanlarında getirdikleri sıcak içeceklerle ısındı. Dondurucu soğuğa aldırış etmeden, yürüyüş rotasını tamamlayan 15 katılımcı, karın tadını çıkardı. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor