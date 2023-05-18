Karesi Belediyespor başarıdan başarıya koşuyor

Karesi Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Karesi Belediye spor, farklı branşlarda uluslar arası ve ulusal başarıları ile adından sıkça söz ettiriyor. Yüzlerce spor sevdalısı genç Karesi Belediyesi destekleriyle profesyonel sporculuğa adım atıyor.

Karesi Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Karesi Belediyespor, ulusal ve uluslar arası başarılara imza atmaya devam ediyor. Futbol, yüzme, triatlon ve tenis gibi birçok alanda faaliyet gösteren Karesi Belediyespor hem Türkiye'de Balıkesir'i, hem de çeşitli uluslar arası organizasyonlarda Türkiye'yi temsil ediyor.

Bünyesinde yüzlerce lisanslı sporcu var

Karesi Belediyespor bünyesindeki futbol branşında 200 lisanslı sporcu eğitimlerini sürdürüyor. Yine yüzme ve triatlon branşlarında ise 50 lisanslı sporcu bulunuyor. Yüzme branşında kulübün 2 milli sporcusu bulunurken, çok sayıda da Türkiye şampiyonu sporcusu var. Triatlon branşında 5 sporcu 2026 Dakar Gençlik Olimpiyatlarına aday olarak gösterilirken, Yüzme Branşında 2 lisanslı sporcu Türkiye Şampiyonalarında Balıkesir'i temsil ediyor. Tenis branşında ise 50 lisanslı sporcusu bulunan Karesi Belediyespor'un 2 sporcusu ise milli olarak Türkiye'yi temsil ediyor.

Başkan Orkan: "Spora önem veriyoruz"

Karesi Belediyespor'un pek çok branşta ulusal başarılar elde ettiğini belirten Başkan Orkan, "Şampiyonları kulübümüzde hem yetiştiriyor, hem de ağırlıyoruz. Karesi Belediyespor sporcuları ve antrenörleri ile sürekli bir araya geliyoruz. Kentimizi ve ülkemizi çeşitli organizasyonlarda temsil ediyorlar. Aralarında Türkiye Şampiyonları ve Triatlon 2026 Dakar Gençlik Olimpiyatları'na hazırlanan sporcularımız var. Kendilerine başarılar diliyorum. Sağlık için hareketli bir yaşam, spor kültürünün tabana yayılması önceliğimiz. Bunun için Karesi Belediyesi olarak spora olan yatırım ve desteklerimiz devam ediyor ve edecek" dedi. - BALIKESİR