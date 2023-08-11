Karesi Belediye Başkanı Büyükşehir Meclis Üyelerini Güreşlere Davet Etti

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, bu yıl 1-3 Eylül tarihleri arasında 63.sü düzenlenecek olan Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri'ne Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclis üyelerini davet etti. Başkan Orkan, "Bu yıl başlayan Türkiye Yağlı Güreş Ligi finalleri ise Kurtdere'de yapılacak" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ağustos ayı 1. Bileşimine bu yıl 63.sü düzenlenecek olan Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri damgasını vurdu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan meclis toplantına başkanlık eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, bu yıl 63.sü düzenlenecek olan Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri'nin Kırkpınar ve Elmalı'dan sonra Türkiye'deki en büyük 3 güreş organizasyonundan biri olduğunu söyledi. Kurtdereli güreşlerinin yeni düzenlenen lig usulüne göre de en son final güreşleri olduğunu ifade eden Yılmaz, "Dinçer Orkan başkanımın ev sahipliğinde Balıkesir ilinin en büyük organizasyonlarından biri yapılacak" dedi. Yılmaz daha sonra sözü güreşlerle ilgili bilgi vermek üzere Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan'a bıraktı.

Yağlı güreş ligi finalleri Kurtdere'de

Kurtdereli Güreşlerinin bu yıl 1-3 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirileceğini söyleyen Başkan Orkan, "Daha öncesinde bu güreşlerimizi Ağustos aylarında yapıyorduk. Ancak sonrasında Güreş Federasyonumuzun aldığı bir karar ile lig usulüne dönüldü. Lig usulünde de bizi onurlandırdılar. Bu konuda da Yücel Başkanımız başta olmak üzere federasyonumuza çok teşekkür ediyorum. Bu lig usulünün finalleri Kurtdere'de yapılacak. Güreşlerimizin değerini bir kat daha arttırmış olacak. Düğünlerde nasıl herkes dostunu, eşini, arkadaşını orada görmek isterse bizde Allah nasip ederse tüm belediye başkanı arkadaşlarımızı, tüm meclis üyelerimizi, tüm değerli protokol ve bürokratlarımızı orada görmekten onur duyacağız.

Kurtdereli Güreşlerimizin hazırlıkları çok öncesinden başlıyor. Sonuçta da finale gidiliyor. 2 gündür Ankara'da gerekli davetlerimizi yaptık. İnşallah bundan sonrasında da davetlerimiz davam edecek. Ben sizi Kurtdere Güreşlerinde evsahibi olarak görüyorum. Hep birlikte Kurtdere güreşlerini kortej yürüyüşü ile başlatacağız. Hepinizi güreşlerimize davet ediyoruz" dedi.

Başkan Orkan konuşması ardından söz alan Meclis Başkanı Yücel Yılmaz, meclis grup başkanlarını kırmızı dipli mum ile davet etmek için sahneye çağırdı. Yılmaz, Dinçer Başkanın herkesin evsahibi olduğu sözlerini hatırlattı. Yılmaz, güreşlerin Balıkesir'in tanıtımına önemli katkı sağladığının da altını çizdi.

Başkan Orkan daha sonra Başkan Yılmaz ile birlikte Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanlarını kırmızı dipli mum ile güreşlere davet etti.

Mecliste ayrıca International Swimming Tournament Grand Prix Burgas 2023'te 13-14-15 ve 16 yaş Türkiye Rekoru kıran Karesi Belediyespor sporcusu Azra Nur Öztürk ve antrenörleri sahneye davet edilerek başarılarından dolayı tebrik edildi. - BALIKESİR