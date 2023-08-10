Karesi Belediye Başkanı Ankara'da ziyaretlerde bulundu

Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri öncesi Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Ankara'da bir dizi ziyarette bulunarak bakan, bakan yardımcıları, milletvekilleri, bürokratlar, siyasetçiler ve yöneticileri kırmızı dipli mum ile güreşlere davet etti. Başkan Orkan ziyaretlerde Karesi'nin talep ve ihtiyaçları içinde istişarelerde bulundu.

Bu yıl 63'ncüsü düzenlenecek olan Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri, 1-2-3 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yaklaşık binin üzerinde güreşçinin er meydanına çıkacağı güreşler öncesi Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Ankara'da bir dizi ziyarette bulunarak, milletvekilleri, siyasetçiler ve yöneticileri kırmızı dipli mum ile güreşlere davet etti. Başkan Orkan ilk ziyareti Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp ile birlikte AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur'a gerçekleştirdi. Ziyarette Belediye Başkan Yardımcısı Muhiddin Diker'de hazır bulundu.

Başkan Orkan sırasıyla AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ı ve AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ ve İnsan Hakları Başkanı Mehmet Ali Zengin'i ziyaret ederek kırmızı dipli mum ile siyasetçileri güreşlere davet etti.

Balıkesir heyetinden Akar'a ziyaret

Başkan Orkan'a sonraki ziyaretlerinde Yağlı Güreş Birliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'da eşlik etti. Başkan Yılmaz ve Orkan, Balıkesir AK Parti Milletvekilleri İsmail Ok, Mustafa Canbey ve Ali Taylan Öztaylan'ı 63. Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Güreşlerimize davet etti.

Daha sonrasında milletvekilleri Belgin Uygur, İsmail Ok, Mustafa Canbey, Ali Taylan Öztaylan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ve Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı'dan oluşan heyet Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar'ı ziyaret ederek, güreş davetinde bulundular.

Son olarak ise Başkan Orkan, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcıları Ahmet Zenbilci ve Ayşe Sula Köseoğlu ile bir araya gelerek 1-3 Eylül tarihlerinde Cihan Pehlivanı Kurtdereli Mehmet Pehlivan adına bu yıl 63.'sünü düzenlenecek olan güreşlere davette bulundu.

Başkan Orkan, Ankara ziyaretlerinin ikinci turuna ise Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız Veysel Tiryaki'yi ziyaret ederek başladı. Orkan daha sonra AK Parti Genel Başkan Yardımcımız, Dış İlişkiler Başkanımız, Zafer Sırakaya'yı ziyaret ederek güreşlere davet etti. Başkan Orkan'a bu ziyaretlerinde Milletvekili Mustafa Canbey, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ve Başkan Yardımcısı Muhiddin Diker eşlik etti. Ziyaretlerde Karesi'ye yapılacak yatırımlar ve hizmetler hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

Gençlik ve Spor Bakanı Bak'a ziyaret

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp ve Başkan Yardımcısı Muhiddin Diker, Ankara temaslarının 2. gününde Gençlik ve Spor Bakan Yardımcıları Hamza Yerlikaya ve Dr. Enes Eminoğlu'nuda ziyaret ederek güreşlere davet etti.

Heyet daha sonra Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı ziyaret ederek, 63. Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşlerine kırmızı dipli mum ile davet ettiler. Ziyarette Karesi'de yapılması planlanan çalışmalarla ilgili de görüş alışverişinde bulunuldu.

"Ata sporumuzu gelecek nesillere aktarıyoruz"

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ziyaretler sonrasında yaptığı açıklamada; "Ankara'da bir dizi ziyarette bulunduk. Değerli siyasetçi ve yöneticilerimizi 1-3 Eylül tarihleri arasında düzenleyeceğimiz Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Güreşleri'ne davet ettik. Cihan Pehlivanı Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın şehri Karesi'mizde bu önemli değeri yaşatıp ata sporumuza sahip çıkarak gelecek nesillere aktarmaktan dolayı mutlu ve gururluyuz. Bizlere desteklerini esirgemeyen Yücel Yılmaz Başkanımıza da teşekkür ediyoruz" dedi. - BALIKESİR