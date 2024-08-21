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Kardeşköyspor Genç Futbolcuları Kadrosuna Katmak İstiyor

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Aydın Süper Amatör Lig ekiplerinden Kardeşköyspor, yeni sezon için kadrosunu genç yeteneklerle güçlendirmek istiyor. Kulüp, Aydın'da yaşayan veya Aydın'a okumak için il dışından gelen genç futbolcuları takımlarında görmek istediklerini belirtti.

Aydın Süper Amatör Lig ekiplerinden Kardeşköyspor, yeni sezon için kadrosunu genç yeteneklerle güçlendirmek istiyor.

Kırmızı-lacivertli kulüp yönetimi, 2024-2025 sezonu için gençlere önemli bir çağrıda bulundu. Kulüp, Aydın'da yaşayan veya Aydın'a okumak için il dışından gelen genç futbolcuları takımlarında görmek istediklerini belirtti. Genç futbolcular için büyük bir fırsat olan bu çağrı, Süper Amatör Lig'de kendini göstermek isteyen yetenekli isimler için kapıları aralıyor.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Evet gençler, 2024-2025 sezonu yeni bir heyecan. Bu heyecanı yaşamak isteyen, Süper Amatör'de 'Ben de oynamalıyım' diyebilenleri kadromuzda görmek isteriz. İl dışından okumaya gelmiş olabilirsiniz, Aydın'da yaşıyor olabilirsiniz. Biz Aydın Efeler'deyiz, sizler neredesiniz? Bizim herkese yetişme şansımız yok, ama sizlerin var. Biz gençlere şans vermek istiyoruz, işte bunu değerlendirmek isterseniz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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