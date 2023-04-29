Kardeşköy spor tesisinde çalışmalar hız kesmiyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde Bölgesel Amatör Lig (BAL) standartlarına uygun şekilde hazırlanan Kardeşköy Futbol Sahası için çalışmalar hız kesmiyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Aydın yatırımları çerçevesinde Efeler ilçesi Kardeşköy Mahallesi'ne yapılacak olan futbol sahası için çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar sonunda tamamlanacak olan 500 kişilik futbol sahası, Bölgesel Amatör Lig (BAL) standartlarına da uygun olacak. Proje bedeli 12 milyon 956 bin TL, ihale bedeli ise 10 milyon 980 bin TL olan sahanın ise 2023 yılı Mayıs ayına kadar tamamlanması hedeflenirken, Müdür Fillikçioğlu sahanın Aydın'a hayırlı olmasını diledi.

Konu ile ilgili Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise "Spor altyapısı güçlü şehirlerden olan Aydın'da, ihtiyaç duyulan branşlarda altyapıyı güçlendirme projelerinden olan, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın işbirliğiyle hayata geçirilen ve yapımı devam eden Kardeşköy spor tesisi hazırlanıyor" ifadeleri yer aldı. - AYDIN