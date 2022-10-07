Kardeş şehrin takımları ringde kapıştı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinin kardeş şehri olan Almanya'nın Herford kentinden kamp için gelen Alman boksörler, Manavgatlı boksörlerle antrenman maçı yaptı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinin kardeş şehri olan Almanya'nın Herford kentinden kamp için gelen Alman boksörler, Manavgatlı boksörlerle antrenman maçı yaptı.

Manavgat'ın kardeş şehri Almanya'nın Herford kentinden kamp için ilçeye gelen BSV 1929 Herford E.V. boks takımının sporcuları, Manavgat ve Alanyalı boksörlerle antrenman maçı yaptı. Manavgat'ta bir boks okulunda yapılan antrenman maçı gerçeğini aratmadı.

2002 yılında Herford ile kardeş şehir olan Manavgat'ta, Herfordlu sporcuları ağırlamaktan mutluluk duyduklarını anlatan Manavgat Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Süleyman Karakaya ise, "Bugün boks için buradaydık, bundan sonra diğer branşlar için Herford'dan gelecek takımları ağırlamak isteriz. Bu voleybol branşı olabilir, basketbol branşı olabilir. Tüm branşlarda Herfordla kardeşliğimizi pekiştirmek için etkinlikler yapmak istiyoruz" diye konuştu.