Karayolları Voleybol Takımı Başantrenörüyle Yollarını Ayırdı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Karayolları, başantrenör Hüseyin Doğanyüz ile yolların ayrıldığını duyurdu. Kulüp, Doğanyüz ile yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı anlaşarak ayrıldıklarını açıkladı. Karayolları, bu sezon oynadığı 11 maçtan mağlubiyetle ayrıldı.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Karayolları, başantrenör Hüseyin Doğanyüz ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hüseyin Doğanyüz ile yaptığımız görüşmeler neticesinde, kendisinin isteği doğrultusunda karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Voleybolun bilimsel yönüne önem veren, karakteri ve duruşuyla Türk voleybolu için örnek bir profil olan Hüseyin Doğanyüz ile uzun süreli birlikteliğimiz bugün itibarıyla sona ermiştir. Kulübümüzün gelişim ve büyüme sürecinde verdiği tüm emekler için hocamıza teşekkür eder, hayatında ve kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Karayolları, Vodafone Sultanlar Ligi'nde bu sezon oynadığı 11 maçtan mağlubiyetle ayrıldı.