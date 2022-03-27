Karayolları: 3-0 - Haberler

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Karayolları: 3-0

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Karayolları: 3-0

SALON: EczacıbaşıHAKEMLER: Caner Çildir, Selçuk Görmen.ECZACIBAŞI DYNAVİT: Elif, Saliha, Beyza, Gözde, Hande, Heyrman, Simge (L), Merve, Zeynep (L)KARAYOLLARI: Ikic, Ceren, Yasemin, Tuğçe, Fatmanur, Kübra, Selin (L)SETLER: 3-0 (25-15, 25-22, 25-22)SÜRE: 81 dakika (23,28,30)Eczacıbaşı Dynavit, Misli.

SELÇUK, İZMİR (DHA) - SALON: Eczacıbaşı

HAKEMLER: Caner Çildir, Selçuk Görmen.

ECZACIBAŞI DYNAVİT: Elif, Saliha, Beyza, Gözde, Hande, Heyrman, Simge (L), Merve, Zeynep (L)

KARAYOLLARI: Ikic, Ceren, Yasemin, Tuğçe, Fatmanur, Kübra, Selin (L)

SETLER: 3-0 (25-15, 25-22, 25-22)

SÜRE: 81 dakika (23,28,30)

Eczacıbaşı Dynavit, Misli.com Sultanlar Ligi 25'inci haftasında konuk ettiği Karayolları'nı 3-0 mağlup etti. Hande Baladın 17 sayı ile en skorer isim olurken, Gözde 13 sayı, Beyza 12 sayı ile galibiyete katkı sağladı.


- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / Spor

Selçuk, Spor, Haberler

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