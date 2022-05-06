Karatede Türkiye şampiyonu oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karatede Türkiye şampiyonu oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Karatede Türkiye şampiyonu oldu

Antalya'da düzenlenen Okullar Arası Türkiye Karate Şampiyonasında 1308 Osmaneli Belediyespor sporcusu Ecrin Turunç Türkiye şampiyonu oldu.

OSMANELİ, BİLECİK (İHA) - Antalya'da düzenlenen Okullar Arası Türkiye Karate Şampiyonasında 1308 Osmaneli Belediye spor sporcusu Ecrin Turunç Türkiye şampiyonu oldu.

Turnuvaya 1308 Osmaneli Belediye spor, Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisi Tuğsem İklima Danış, Atatürk Ortaokulu öğrencileri Ecrin Turunç ve Yusuf Nuri Düger ile katılım sağladı. Ecrin Turunç kategorisinde puan vermeden Türkiye şampiyonu, Yusuf Nuri Düger Türkiye 2'inci oldu. Tuğsem İklima Danış ise Kata dalında güzel performansı ile göz doldurdu.

Sporcuları tebrik eden Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "1308 Osmaneli Belediye Spor takımımızın sporcularından oluşan okullarımızın değerli karatecilerini, ailelerini ve bu süreçte sporcularımıza özel antrenman vererek başarılı olmalarını sağlayan Murat Kurnaz ve Tuğba Kurnaz hocalarımızı kutluyoruz. Türkiye'de örnek altyapı kulübü olan 1308 Osmaneli Belediye spor, birlikte hareket ettiğimiz il, ilçe milli eğitim ve il, ilçe gençlik spor müdürlüklerimizi kutluyoruz" dedi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Spor

Osmaneli, okullar, Antalya, Türkiye, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title