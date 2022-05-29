Karatede milli takımdan tarihi başarı - Haberler

- Karatede milli takımdan tarihi başarı

Milli takım 7 altın madalyayla rekor kırdı

57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası sona erdi

Teknik Direktör Adnan Şamdan: "Rekoru Türk halkına armağan ediyoruz"

GAZİANTEP - Gaziantep'te düzenlenen 57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda Karate Milli Takımı, 7 altın madalya kazanarak rekor kırdı. Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz, elde edilen bu başarıdan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Gaziantep'te düzenlenen 57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nı, Karate Milli Takımı rekorla kapattı. 45 ülkeden 510 sporcunun katılımıyla Şahinbey Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyona son buldu. Erkek Kata Milli Takımı, şampiyonada 7 altın madalya kazanarak tarihi bir rekora imza attı.

7 altınla rekor kırıldı

Milli sporcular Erman Eltemur, Burak Uygur, Eray Şamdan ve Ali Sofuoğlu dün düzenlenen müsabakalarda sergiledikleri başarılı performansla altın madalya kazanırken, organizasyonun 5. gününde Ali Sofuoğlu, Enes Özdemir, Emre Vefa Göktaş'tan oluşan Erkek Kata Milli Takımı tatamiye çıktı. İspanya Erkek Kata Milli Takımı'nı geçerek müsabakayı kazanan ay-yıldızlılar, altın madalyanın sahibi oldu. Karate Milli Takımı, kazandığı 7 altın madalyayla Avrupa şampiyonaları tarihinde rekor kırdı.

Kadın Milli Takımı sporcuları Eda Eltemur ve Serap Özçelik; altın madalya, Dilara Bozan ise ikinci olarak gümüş madalya almaya hak kazandı.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz ile Milli Takım Teknik Direktörü Adnan Şamdan da şampiyonayı İhlas Haber Ajans'ına değerlendirdi.

Aslan Abid Uğuz: "İstiklal Marşı'nı 7 kere dinletmek bize nasip oldu"

İstiklal Marşını herkese 7 kere dinletmenin kendilerine nasip olduğunu aktaran Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz, çok mutlu olduklarını dile getirdi. Altın madalyada rekorun kırılmasının kendilerini ayrıca mutlu ettiğini vurgulayan Uğuz, "Hem organizasyon hem de sonuç anlamında çok güzel bir şampiyona oldu. Tüm ülke federasyon başkanlarından tam not aldık. Önümüzde bu organizasyonun 3 katı büyüklüğünde bir organizasyon var. Konya'da ümit genç U-21 yaş gruplarında dünya şampiyonası var. Bu şampiyonaya 110 ülke katılacak. Yaklaşık bin 500 sporcu bekliyoruz. Orada da hem genel klasmanda hem altın sayısında şampiyonayı birinci bitirmek istiyoruz. Tüm zamanların altın madalya rekoru bu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Adnan Şamdan: "Rekoru milletimize armağan ediyoruz"

Organizasyona 46 ülkeden 500'ün üzerinde sporcu katıldığını paylaşan Teknik Direktör Adnan Şamdan, 46 ülke arasında 16 kategorinin 8'inde final yaptıklarını hatırlattı. 8 finalden sadece bir tanesinin kaybedildiğini söyleyen Şamdan, "Onu da olimpiyat şampiyonu olan Sandra Sanchez'e kaybettik. 7 finali alarak şampiyonayı rekorla kapattık. Genel klasmanda da ezici üstünlük sağladık. Bu rekoru milletimize armağan ediyoruz. Yıl başında olimpiyat yorgunu bir takımı devralmıştık. 4 ayda güzel kamplar yaparak sporcuları motive ettik. Sporcular bize inandı, biz de onlara inandık. İstediğimiz başarıyı elde ettik" şeklinde konuştu.