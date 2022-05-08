Karatede hedef Türkiye'de yapılacak uluslararası şampiyonalarda altın madalya

Türkiye Karate Federasyonu, bu yıl Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı Avrupa ve Dünya Şampiyonaları ile İslami Dayanışma Oyunları'nda altın madalya hedefine kilitlendi.

Karatede federasyon, yeni yönetimiyle kurumsal anlamda atılımlar yaparken, Türkiye uluslararası organizasyonlarla karate ülkesi olma yolunda ilerliyor.

Türkiye bu yıl, Gaziantep'te Büyükler Avrupa Şampiyonası, Konya'da Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Şampiyonası ile İslami Dayanışma Oyunları ve Karate 1 Series A Kocaeli Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

Sakarya'da düzenlenen Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası ve milli takım seçmeleri için kente gelen federasyon başkanı Aslan Abid Uğuz, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Seçim döneminde 29 proje sözü verdiklerini, bunların 10'unu kısa sürede gerçekleştirdiklerini, diğerleri için çalışmaların devam ettiğini belirten Uğuz, karate camiasının kendilerine bu konuda hak ettikleri övgüyü yapmalarından mutluluk duyduklarını kaydetti.

Uğuz, camianın şu an kenetlenmiş halde olduğunu dile getirerek, hep birlikte Türkiye'de karate sporunun gelişmesi için çalıştıklarını söyledi.

Göreve geldiklerinde kurumsallaşmak için federasyon binasını müstakil ayrı bir yere taşıdıklarını, kurumsal kimliği hazırladıklarını aktaran Uğuz, bundan sonraki ilk hedeflerinin tesisleşmek olduğunu anlattı.

Uğuz, federasyona ait bir kamp yeri hazırlamak üzere olduklarını belirterek, "Çok kısa bir zamanda bunu da camiaya bir müjde olarak duyuracağız. Proje aşamasını geçti, çok güzel bir noktaya geldi. Gelmeden önce de 'Otellerde yapılan kamplara bütçemizin hemen hemen yarısı gidiyor.' demiştik. Bunu önleyecek ve sporcunun gerçekten kamp yapması gereken yer; kamp merkezidir. Bir kamp merkezine sahip olacağız inşallah." diye konuştu.

"Türkiye karate ülkesi olma yolunda ilerliyor"

Uğuz, Türkiye'nin bu yıl ev sahipliği yapacağı uluslararası organizasyonlara değinerek, şöyle devam etti:

"Bu yıl bir şampiyona daha aldık. Yine Avrupa şampiyonasından daha büyük, dünya şampiyonası ayarında Karate 1 Series A Kocaeli dediğimiz bir şampiyonayı Kocaeli'ye aldık 23-25 Eylül'de. Yaklaşık 3 hafta sonra Gaziantep'te Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası var. İslami Dayanışma Oyunları var. Ekimde Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Şampiyonası var, yaklaşık 120 ülke gelecek. Nasıl şehirler spor şehri oluyorsa Türkiye de karate ülkesi olma yolunda ilerliyor. İnşallah gelecek sene de hem spora hem de turizme çok katkısı olacak Gençlik Ligi dediğimiz yani 14-15 yaşına kadar olan çocukların aileleriyle geldiği, aileler dahil 10 bine yaklaşan sayıların olduğu bir organizasyonu da yine Türkiye'ye alacağız. İlk sınavımız olan Avrupa Şampiyonası'nda, tüm Avrupa ve dünyaya Türk karatesinin hem sportif hem de organizasyon anlamında başarısını göstereceğiz."

Milli takım kamplarına giderek sporcularla bir araya geldiğini anlatan Uğuz, "Sporcularımıza 'Hepinizin tek hedefi altın madalya olmalı.' diyorum. Onları da altın madalya için şartlandırıyorum. Özellikle ülkemizde yapılacak Avrupa ve Dünya Şampiyonaları ile İslami Dayanışma Oyunları'nda bizim başka bir hedefimiz yok; her kategoride altın madalya bekliyoruz." ifadelerini kullandı.