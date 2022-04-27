Karatede alt yaş Türkiye şampiyonaları Sakarya'da yapılacak

SAKARYA (AA) - Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası ile milli takım seçmeleri, 5-9 Mayıs'ta Sakarya'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamada, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'yle yapılan iş birliğiyle düzenlenecek ve ilk kez il kontenjanı uygulanacak şampiyonanın Sakarya Serdivan Spor Salonu'nda gerçekleştirileceği aktarıldı.

Geçen yıl Avrupa Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Şampiyonası'nda dereceye giren ve 2022 Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası'ndaki seçmeler sonucunda milli takım kampına dahil olan sporcuların, il kontenjanına dahil edilmeyeceği belirtildi.

Liselerarası Türkiye Şampiyonası'nda da ilk 4 dereceye giren sporcuların şampiyonaya kontenjan şartı aranmaksızın katılabileceği kaydedildi.