Karatecilerden 3 madalya

İstanbul'da düzenlenen İller Arası Kyokushin Karate Turnuvası'nda mücadele eden Derincespor Kulübü sporcuları 3 madalya ile dönmeyi başardı.

İstanbul'da düzenlenen İller Arası Kyokushin Karate Turnuvası'nda mücadele eden Derincespor Kulübü sporcuları 3 madalya ile dönmeyi başardı.

Türkiye Karate Federasyonu İstanbul İl Temsilciliği, 2022 yılı faaliyet programında yer alan İller Arası Kyokushin Karate Turnuvası 10-11 Eylül tarihlerinde Maltepe Müzahir Sille Spor Kompleksinde 600 sporcunun katılımıyla düzenlendi. Turnuvaya katılan Derincespor Kulübü sporcuları ise elde ettikleri 3 madalya ile kente dönmeyi başardı. Şampiyonada kenti temsil eden Derincespor Kulübü sporcularından Furkan Osman Keskin 60 kilogaramda ikinci olurken, Hazal Köseoğlu 60 kilogram ve Beyazıt Mustafa Gülez ise 65 kilogramda üçüncü olarak madalya almayı başardı. - KOCAELİ