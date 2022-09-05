Karateciler Dünya Şampiyonası vizesi aldı

Balıkesir'de yapılan Türkiye Ümit Genç ve U21 Karate Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası Milli Takım Seçme müsabakalarında Afyonkarahisar'dan 3 sporcu milli takıma seçildi.

Balıkesir'de yapılan Türkiye Ümit Genç ve U21 Karate Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası Milli Takım Seçme müsabakalarında Afyonkarahisar'dan 3 sporcu milli takıma seçildi.

Türkiye Ümit Genç ve U21 Karate Şampiyonası ve Milli takım seçmelerinde 55 ilden 1650 sporcu katıldı. 30 Ağustos- 4 Eylül tarihleri arasında Balıkesir Şehit Turgut Solak Spor Salonu'nda yapılan müsabakalara Afyonkarahisar'dan Ümit, Genç ve U21 kategorilerinde 9 sporcu katıldı. Yapılan müsabakalar sonucunda gençler bayan kata kategorisinde Hayrunnisa Çiğirdik Türkiye Şampiyonu oldu. Ümitler bayan kata müsabakalarında Tuğba Süngü Türkiye ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. U21 kategorisinde yarışan Ayşe Yılmaz, yarışmayı üçüncü olarak tamamladı. Milli takım seçmelerinde de birincilikle çıkan sporcular Dünya Şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Sporcular 26-30 Ekim tarihleri arasında Konya'nın ev sahipliğinde yapılacak Ümit, Genç ve U21 Karate Dünya Şampiyonasında ülkeyi temsil edecekler. - AFYONKARAHİSAR