Karate Şampiyonasından Başarıyla Dönen Sporcular Karşılandı

Karadağ'da düzenlenen 27. Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası'ndan altın ve gümüş madalyayla dönen iki sporcu Akyazı'da karşılandı. Şampiyonanın yıldız bayan kategorisinde 44 kilogramda şampiyon olan Ayşe Saner ile aynı kategoride 45 kilogramda 2. olan Sare Kaya, ilçe girişinde karşılanarak araç konvoyu ile tur attırıldı.

Karadağ'da düzenlenen 27. Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası'ndan altın ve gümüş madalyayla dönen iki sporcu Akyazı'da karşılandı.

Bar kentinde gerçekleştirilen şampiyonanın yıldız bayan kategorisinde 44 kilogramda şampiyon olan 11 yaşındaki Ayşe Saner ile aynı kategoride 45 kilogramda 2. olan 11 yaşındaki Sare Kaya, ilçe girişinde karşılanarak araç konvoyu ile tur attırıldı.

24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatlarında şampiyon olan Ömer Saner, sporculara plaket taktim ederken, aileleri de çiçek verdi.

Karate Antrenörü Sezai Yolcuoğlu, AA muhabirine, iki sporcu ile katıldıkları şampiyonayı 1 altın ve 1 gümüş madalyayla tamamladıklarını söyledi.