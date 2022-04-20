Premier League'de mücadele edecek Türkiye Karate Milli Takımı, Portekiz'e gitti.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli kafilede erkekler kumitede (60 kilo) Eray Şamdan, (67 kilo) Ömer Abdurrahim Özer ve Burak Uygur, (75 kilo) Eren Akkurt, Erman Eltemur ve Murat Öz, (84 kilo) Rıdvan Kaptan, kadınlar kumitede (50 kilo) Serap Özçelik Arapoğlu, (55 kilo) Tuba Yakan, (61 kilo) Merve Çoban, (68 kilo) Eda Eltemur ve Sudenur Aksoy, (+ 68 kilo) Meltem Hocaoğlu Akyol, kata erkeklerde Emre Vefa Göktaş, Enes Özdemir, Ali Sofuoğlu, kata kadınlarda Dilara Bozan ve Damla Su Türemen yer aldı.

Portekiz'de 22 Nisan Cuma günü başlayacak organizasyon, 24 Nisan Pazar günü sona erecek.