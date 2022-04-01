Karate Milli Takımı İstanbul'da kampa girecek

İSTANBUL (AA) - Karate 1 Premier Lig'de mücadele edecek Milli Takım kadrosu belli oldu.

Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kumite ve kata milli takımları bugün İstanbul'da kampa girecek.

Teknik direktörlüğünü Adnan Şamdan'ın yaptığı kumite branşında Serap Özçelik Arapoğlu, Tuba Yakan, Merve Çoban, Eda Eltemur, Meltem Hocaoğlu Akyol, Eray Şamdan, Burak Uygur, Erman Eltemur, Murat Öz, Ömer Faruk Arslan, Rıdvan Kaptan, Ömer Abdurrahim Özer, Eren Akkurt ve Fatih Şen kampa davet edildi.

Yılmaz Destegül'ün teknik direktörlüğünü yaptığı katada ise Enes Özdemir, Emre Vefa Göktaş, Kutluhan Duran, Damla Su Türemen, Damla Pelit, Zehra Kaya, Ali Sofuoğlu ve Dilara Bozan kampta yer alacak.

Milli takım, Premier Lig hazırlıklarını 20 Nisan'da tamamlayarak Portekiz'in Matosinhos kentine gidecek.