Eskişehir'de Karate Kış Okulu Devam Ediyor

Güncelleme:
Eskişehir'de Karate Kış Okulu 3. Grup çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Yenikent Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda Karate Kış Okulu öğrencilerine eğitim veriliyor. Eğitimlere katılım sağlayan minikler ve gençler, karate ile enerjilerini atma fırsatı buluyor. Karate Kış Okulu, gençleri teknolojiden uzaklaştırıp spor yapmaya teşvik bir uygulama olarak öne çıkıyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
