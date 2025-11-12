Eskişehir'de Karate Kış Okulu Devam Ediyor

Eskişehir'de Karate Kış Okulu 3. Grup çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Yenikent Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda Karate Kış Okulu öğrencilerine eğitim veriliyor. Eğitimlere katılım sağlayan minikler ve gençler, karate ile enerjilerini atma fırsatı buluyor. Karate Kış Okulu, gençleri teknolojiden uzaklaştırıp spor yapmaya teşvik bir uygulama olarak öne çıkıyor. - ESKİŞEHİR