Karate Federasyonu'ndan 11 kentte nakdi destek

Türkiye Karate Federasyonu, düzenlediği müsabakalarla gelen geliri nakdi olarak depremden etkilenen 11 ildeki antrenör ve ihtiyaç sahiplerini dağıttı.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, tüm ülkeyi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetinde olan deprem büyük yıkımlara neden olduğunu hatırlatarak, Türkiye Karate Federasyonu olarak yaşanılan asrın felaketinde zarar gören 11 ilde görev yapan kulüplere ve antrenörlere maddi destek vermek açısından İstanbul ve Bursa'da Karate Şampiyonaları düzenlediklerini söyledi.

Buradan gelen maç gelirlerinin ve federasyona yatırılan KYU kuşak gelirleri olan 608 bin TL toplam geliri federasyon olarak bir nebzede olsa karınca, kararınca destek olmak için bugün itibarıyla hesaplara aktarıldığını belirten Uğuz, "Maddi ve manevi zararı, başka yerlerden gelir durumlarını da dikkate alarak, harici hiç bir kriter gözetmeden söz verdiğimiz şekilde destek olduk. Toplanan 608 bin nakdi yardım 143 kişiye ulaştırdığımız bu desteğe vesile olan siz camiamızın mensuplarına, işlemleri bayram öncesi tamamlamak için gece yarılarına kadar mesai yapan federasyon ekibimize bir kez daha teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi. - DİYARBAKIR