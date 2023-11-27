Karate 1 Serisi A Ligi'nde Türk sporcular bronz madalya kazandı
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Karate 1 Serisi A Ligi'nin Portekiz ayağında mücadele eden Ömer Abdurrahim Özer ve Furkan Kayalı, bronz madalya kazandı. Türkiye'yi 4 isim temsil ettiği organizasyonda, 72 ülkeden binin üstünde sporcu mücadele etti.
Karate 1 Serisi A Ligi'nin Portekiz ayağında mücadele eden Ömer Abdurrahim Özer ve Furkan Kayalı, bronz madalya kazandı.
Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre, Matosinhos'da düzenlenen sezonun 5. ve son ayağı tamamlandı.
Türkiye'yi 4 ismin temsil ettiği organizasyonda, 72 ülkeden binin üstünde sporcu mücadele etti.
Erkekler kumite kategorisinde yarışan Ömer Abdurrahim Özer (67 kilo) ve Furkan Kayalı (+84 kilo) bronz madalyanın sahibi oldu.
Kaynak: AA / Spor