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Karate 1 Serisi A Ligi'nde Türk sporcular bronz madalya kazandı

Karate 1 Serisi A Ligi'nin Portekiz ayağında mücadele eden Ömer Abdurrahim Özer ve Furkan Kayalı, bronz madalya kazandı. Türkiye'yi 4 isim temsil ettiği organizasyonda, 72 ülkeden binin üstünde sporcu mücadele etti.