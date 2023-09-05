Karate 1 Premier Lig Müsabakaları İrlanda'da Düzenlenecek
Karate 1 Premier Lig müsabakalarının son etabı, 8-10 Eylül tarihlerinde İrlanda'da düzenlenecek. Türkiye adına 9 kadın ve 7 erkek sporcu müsabakalarda yer alacak.
Karate 1 Premier Lig müsabakalarının son etabı, 8-10 Eylül tarihlerinde İrlanda'da düzenlenecek.
Türkiye Karate Federasyonundan (TKF) yapılan açıklamaya göre, Dublin şehrinde yapılacak organizasyonda Türkiye adına 9 kadın ve 7 erkek sporcu tatamiye çıkacak.
Müsabakalarda mücadele edecek sporcuların sıklet ve kategorileri şöyle:
Kadınlar:
Ferdi Kata: Dilara Bozan
55 kilo kumite: Tuba Yakan, Gülsen Demirtürk
61 kilo kumite: Gülbahar Gözütok, Fatma Naz Yenen
68 kilo kumite: Eda Eltemur, Sudenur Aksoy
+68 kilo kumite: Meltem Hocaoğlu, Fatma Uygur Bozan
Erkekler:
Ferdi Kata: Ali Sofuoğlu, Enes Özdemir
60 kilo kumite: Eray Şamdan
67 kilo kumite: Burak Uygur
75 kilo kumite: Ömer Faruk Yürür, Enes Bulut
+84 kilo kumite: Fatih Şen