Karate 1 Premier Lig Müsabakaları İrlanda'da Düzenlenecek

Karate 1 Premier Lig müsabakalarının son etabı, 8-10 Eylül tarihlerinde İrlanda'da düzenlenecek. Türkiye adına 9 kadın ve 7 erkek sporcu müsabakalarda yer alacak.

Karate 1 Premier Lig müsabakalarının son etabı, 8-10 Eylül tarihlerinde İrlanda'da düzenlenecek.

Türkiye Karate Federasyonundan (TKF) yapılan açıklamaya göre, Dublin şehrinde yapılacak organizasyonda Türkiye adına 9 kadın ve 7 erkek sporcu tatamiye çıkacak.

Müsabakalarda mücadele edecek sporcuların sıklet ve kategorileri şöyle:

Kadınlar:

Ferdi Kata: Dilara Bozan

55 kilo kumite: Tuba Yakan, Gülsen Demirtürk

61 kilo kumite: Gülbahar Gözütok, Fatma Naz Yenen

68 kilo kumite: Eda Eltemur, Sudenur Aksoy

+68 kilo kumite: Meltem Hocaoğlu, Fatma Uygur Bozan

Erkekler:

Ferdi Kata: Ali Sofuoğlu, Enes Özdemir

60 kilo kumite: Eray Şamdan

67 kilo kumite: Burak Uygur

75 kilo kumite: Ömer Faruk Yürür, Enes Bulut

+84 kilo kumite: Fatih Şen