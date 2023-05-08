Karate 1 Premier Lig müsabakaları Fas'ta yapılacak

Karate 1 Premier Lig müsabakaları, 12- 14 Mayıs tarihlerinde Fas'ta düzenlenecek.

Türkiye Karate Federasyonundan (TKF) yapılan açıklamaya göre, başkent Rabat'ta yapılacak organizasyonda Türkiye adına 5 kadın ve 7 erkek sporcu tatamiye çıkacak.

Müsabakalarda mücadele edecek sporcuların sıklet ve kategorileri şöyle:

Kadınlar:

Ferdi Kata: Dilara Bozan

50 kilo kumite: Serap Özçelik Arapoğlu

55 kilo kumite: Tuba Yakan

68 kilo kumite: Eda Eltemur

+68 kilo kumite: Meltem Hocaoğlu

Erkekler:

Ferdi Kata: Ali Sofuoğlu

60 kilo kumite: Eray Şamdan

67 kilo kumite: Burak Uygur

75 kilo kumite: Erman Eltemur ve Enes Bulut

84 kilo kumite: Uğur Aktaş

+84 kilo kumite: Fatih Şen