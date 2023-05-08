Karate 1 Premier Lig müsabakaları Fas'ta yapılacak
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Karate 1 Premier Lig müsabakaları, 12-14 Mayıs tarihlerinde Fas'ta düzenlenecek.
Karate 1 Premier Lig müsabakaları, 12- 14 Mayıs tarihlerinde Fas'ta düzenlenecek.
Türkiye Karate Federasyonundan (TKF) yapılan açıklamaya göre, başkent Rabat'ta yapılacak organizasyonda Türkiye adına 5 kadın ve 7 erkek sporcu tatamiye çıkacak.
Müsabakalarda mücadele edecek sporcuların sıklet ve kategorileri şöyle:
Kadınlar:
Ferdi Kata: Dilara Bozan
50 kilo kumite: Serap Özçelik Arapoğlu
55 kilo kumite: Tuba Yakan
68 kilo kumite: Eda Eltemur
+68 kilo kumite: Meltem Hocaoğlu
Erkekler:
Ferdi Kata: Ali Sofuoğlu
60 kilo kumite: Eray Şamdan
67 kilo kumite: Burak Uygur
75 kilo kumite: Erman Eltemur ve Enes Bulut
84 kilo kumite: Uğur Aktaş
+84 kilo kumite: Fatih Şen
Sizce #SüperLig'in şampiyonu kim olacak?— Haberler.com (@Haberler) May 7, 2023