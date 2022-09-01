Karate 1 Premier Lig'in 3. etabı yarın Bakü'de başlayacak Spor Haberleri Karate 1 Premier Lig'de sezonun üçüncü etabı, yarın Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başlayacak. Karate 1 Premier Lig'de sezonun üçüncü etabı, yarın Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başlayacak. Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2-4 Eylül tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda 20 milli sporcu tatamiye çıkacak. Organizasyonun üçüncü etabına 58 ülkeden 347 sporcu katılacak. Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular ise şöyle: Kadınlar Kumite 50 kilo: Serap Özçelik Arapoğlu. Kumite 55 kilo: Tuba Yakan, Umay Uygur. Kumite 61 kilo: Merve Çoban. Kumite 68 kilo: Eda Eltemur, Sudenur Aksoy. Kumite +68 kilo: Meltem Hocaoğlu Akyol. Ferdi Kata: Dilara Bozan. Erkekler Kumite 60 kilo: Eray Şamdan. Kumite 67 kilo: Burak Uygur, Ömer Abdurrahim Özer. Kumite 75 kilo: Erman Eltemur, Eren Akkurt, Enes Bulut. Kumite 84 kilo: Uğur Aktaş. Kumite +84 kilo: Fatih Şen. Ferdi Kata: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Enes Özdemir, Furkan Kaynar. Spor Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar Azerbaycan Türkiye Bakü Spor Haberler

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