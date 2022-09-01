Karate 1 Premier Lig'in 3. etabı yarın Bakü'de başlayacak
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Karate 1 Premier Lig'de sezonun üçüncü etabı, yarın Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başlayacak.
Karate 1 Premier Lig'de sezonun üçüncü etabı, yarın Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başlayacak.
Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2-4 Eylül tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda 20 milli sporcu tatamiye çıkacak.
Organizasyonun üçüncü etabına 58 ülkeden 347 sporcu katılacak.
Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular ise şöyle:
Kadınlar
Kumite 50 kilo: Serap Özçelik Arapoğlu.
Kumite 55 kilo: Tuba Yakan, Umay Uygur.
Kumite 61 kilo: Merve Çoban.
Kumite 68 kilo: Eda Eltemur, Sudenur Aksoy.
Kumite +68 kilo: Meltem Hocaoğlu Akyol.
Ferdi Kata: Dilara Bozan.
Erkekler
Kumite 60 kilo: Eray Şamdan.
Kumite 67 kilo: Burak Uygur, Ömer Abdurrahim Özer.
Kumite 75 kilo: Erman Eltemur, Eren Akkurt, Enes Bulut.
Kumite 84 kilo: Uğur Aktaş.
Kumite +84 kilo: Fatih Şen.
Ferdi Kata: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Enes Özdemir, Furkan Kaynar.