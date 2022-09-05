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Karate 1 Premier Lig'in 3. etabı sona erdi

Spor Haberleri

Karate 1 Premier Lig'in 3. etabı sona erdi

Karate Milli Takımı, Azerbaycan'da düzenlenen Karate 1 Premier Ligi üçüncü etabını 2 madalya ile tamamladı.

Karate Milli Takımı, Azerbaycan'da düzenlenen Karate 1 Premier Ligi üçüncü etabını 2 madalya ile tamamladı.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Bakü'de düzenlenen organizasyonda, Türkiye'yi 8 kadın ve 12 erkek sporcu temsil etti.

Şampiyonada karate kadınlar kumite 50 kiloda mücadele eden Serap Özçelik Arapoğlu ile ferdi kata kategorisinde Enes Özdemir bronz madalya kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz alışık olmadıkları bir sonuç aldıklarını belirterek, "Bakü'de alınan, alışık olmadığımız ve kesinlikle alışmayacağız sonuçlar. Her dönemde görülebilen bu durumun kalıcı olmaması için elzem tedbirleri alacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Azerbaycan Türkiye Bakü Spor Haberler

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